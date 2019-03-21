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В британском Бирмингеме ночью повредили пять мечетей

Пострадавших в результате нападений нет.

В британском Бирмингеме ночью повредили пять мечетей
Фото: Сергей Нужненко

В британском Бирмингеме сегодня, 21 марта, пять мечетей подверглись атакам. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Сначала поступило сообщение о человеке, который разбивает окна мечети кувалдой. Затем полицию предупредили о подобных атаках на трех разных улицах через 45 минут. Последнее нападение зафиксировали около 10 часов утра.

Сейчас полицейские расследуют обстоятельства происшествий.

Многие верующие решили не посещать мечети сегодня или по крайней мере не приводить туда детей на случай повторных атак. Имамы заявили журналистам, что шокированы случившимся, но намерены продолжать службы в обычном режиме.

Напомним, 15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Жертвами стали 50 человек, еще около 50 мусульман ранены. По факту расстрела задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец, сторонник "превосходства белой расы" Брентон Таррант.

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