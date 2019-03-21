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Власти Бразилии задержали экс-президента Темера

Бывший глава годсударства подозревается в коррупции.

Власти Бразилии задержали экс-президента Темера
Мишел Темер
Фото: EPA/UPG

Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Полиция Бразилии отправила отчет в Федеральный Верховный суд страны, где содержатся доказательства получения президентом Бразилии Мишелом Темером взяток от строительной компании Oderbrecht. В полиции заявили, что экс-глава страны причастен к коррупции и отмыванию денег.

Правоохранительные органы просят начать расследование в отношении Темера. Соответствующий документ был направлен генпрокурору страны.

Это уже третья попытка предъявить обвинения Мишелу Темеру. В двух предыдущих случаях генпрокуратура отказалась от возбуждения уголовного дела.

Напомним, в Бразилии отбывающего срок за коррупцию Лулу да Силву выдвинули в президенты. Да Силва отбывает 12-летнее наказание по обвинению в коррупции.

Темер был президентом Бразилии с 2016 по 2018 год, вступив в должность после импичмента Дилмы Руссеф.

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