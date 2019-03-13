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Подростки в масках открыли стрельбу в бразильской школе, 10 погибших

Злоумышленники покончили жизнь самоубийством.

Подростки в масках открыли стрельбу в бразильской школе, 10 погибших
Фото: twitter.com@nftvnews

В Бразилии в результате стрельбы в одной из школ в городе Сузану в штате Сан-Паулу погибли не менее восьми человек.

Два подростка в масках в среду, 13 марта, ворвались в здание школы Raul Brasil и открыли огонь. В результате погибли семь школьников и один взрослый. После этого злоумышленники покончили жизнь самоубийством, передает DW.

По сообщению полиции, еще 15 человек, в основном школьники, были ранены и госпитализированы. Мотивы злоумышленников неизвестны. Нападение произошло почти сразу после начала уроков.

В школе Raul Brasil в Сан-Паулу числятся около одной тысячи школьников и около ста работников.

В последний раз аналогичный инцидент в Бразилии произошел в 2011 году в Рио-Де-Жанейро, где бывший ученик застрелил 12 школьников.

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