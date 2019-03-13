Правительство Британии опубликовало план на случай "жесткого брексита"

Правительство Великобритании опубликовало стратегию на случай выхода страны из Евросоюза без договоренностей - так называемого "жесткого брексита".

Об этом сообщает Би-би-си.

В документе отмечается, что правительство "сделает все, чтобы избежать возникновения физической границы между двумя частями Ирландии".

Власти Британии обязались не вводить никаких дополнительных проверок в отношении товаров и граждан, пересекающих ирландскую границу в направлении Ольстера. В отношении некоторых категорий товаров будут введены новые таможенные правила, но их будет немного (опасные химикаты, краснокнижные животные и необработанные алмазы, а также приспособления, которые могут быть использованы для пыток).

Товаров, прибывающих из Ирландии, не коснутся новые временные пошлины на импорт, о введении которых британское правительство объявило ранее. При этом товары будут облагаться обычными таможенными пошлинами.

При этом, британские товары, пересекающие границу в направлении Ирландии, могут быть обложены дополнительными тарифами. "Это единственные меры, которые правительство Соединенного Королевства может принять в одностороннем порядке, чтобы избежать появления физической границы в случае выхода Британии из ЕС без договоренностей", - говорится в заявлении.

Напомним, до запланированного выхода Британии из ЕС остается 16 дней. Ирландия не планирует выходить из ЕС, а Северная Ирландия как часть Британии должна покинуть ЕС 29 марта. Вопрос об их разделении - одна из основных проблем, связанных с "брекситом".

Накануне, 12 марта, Палата общин Британии во второй раз не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза.

11 марта глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Британии Тереза Мэй согласовали некоторые изменения в соглашении по "Брексит". Страховочный вариант, или так называемый "бэкстоп", предполагает, что если до конца переходного периода стороны не найдут обоюдоприемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС. Юнкер отметил, что не пойдет на дальнейшие переговоры об условиях выхода.

Согласно изначальным планам, "Брексит" должен состояться 29 марта 2019 года. Однако многие британские СМИ и эксперты в последние месяцы продолжали настаивать на том, что сделка вряд ли будет завершена в срок.