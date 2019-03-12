Британский парламент второй раз отклонил соглашение по Brexit

Палата общин Британии не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. За новый вариант проголосовали 242 депутата, против - 391, передает ВВС.

До запланированного выхода страны из ЕС остается 17 дней, и проигрыш Терезы Мэй чреват переносом "брексита" с 29 марта.

Незадолго до начала голосования представители Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) отказались поддержать соглашение. Несмотря на то, что у DUP всего десяток депутатов, только с ними у консерваторов было возможно большинство в парламенте.

Евроскептики-консерваторы из группы European Research Group (ERG) также провели свою юридическую экспертизу документа и также остались им недовольны.

Главный советник правительства по правовым вопросам Джеффри Кокс, в свою очередь, заявил, что в случае принятия соглашения "юридический риск остается неизменным".

Предыдущее голосование по "брекситу" в парламенте состоялось 15 января: тогда против соглашения проголосовали 432 депутата, за - только 202.

Вскоре после этого парламент предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении по выходу Британии из ЕС.

В понедельник, 11 марта, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Мэй согласовали некоторые изменения в соглашении по "Брексит".

Страховочный вариант, или так называемый "бэкстоп", предполагает, что если до конца переходного периода стороны не найдут обоюдоприемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС. Юнкер отметил, что не пойдет на дальнейшие переговоры об условиях выхода.

Согласно изначальным планам, "Брексит" должен состояться 29 марта 2019 года. Однако многие британские СМИ и эксперты в последние месяцы продолжали настаивать на том, что сделка по "брекситу" вряд ли будет завершена в срок.