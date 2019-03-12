Австралия стала пятой страной, отказавшейся от полетов Boeing 8 MAX

За четыре месяца два новых самолета этой модели потерпели крушение вскоре после взлета.

Австралия и Сингапур временно прекратили полеты самолетов всех видов Boeing 737MAX на своей территории в свете двух фатальных катастроф с участием самолетов этой модели. Самолеты серии МАХ запрещены в воздушном пространстве Сингапура, сообщает Reuters со ссылкой управление гражданской авиации страны.

Таким образом от полетов новых "Боингов" отказались уже пять стран: ранее запрет ввели Китай, Индонезия и Эфиопия. Кроме того, в других странах от этих моделей отказались отдельные авиакомпании - в том числе аргентинская Aerolineas, мексиканская Aeromexico и бразильская Gol, а также Cayman Airways. Власти Казахстана приказала всем авиакомпаниям, эксплуатирующим лайнер, провести дополнительные тренинги для персонала.

Власти Евросоюза после авиакатастрофы в Эфиопии заявили, что примут решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиавластями США.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что пока у него нет оснований для прекращения полетов Boeing 737 Max. Однако ведомство потребует от производителя выпустить дополнение к программному обеспечению лайнера.

В компании Boeing сообщили, что уже готовят обновленное программное обеспечение и программы тренингов для пилотов. "Мы принимаем все меры, чтобы понять все аспекты аварии, тесно сотрудничаем со следователями и регулирующими органами", - сказано в сообщении Boeing.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Вчера на месте крушения обнаружили "черные ящики", специалисты занимаются расшифровкой произошедшего на борту. Информации о поломках лайнера до вылета не было.

Крушение 8МАХ в Эфиопии произошло спустя 4 месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившиеся на борту. Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.