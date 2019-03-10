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Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)

Боинг принадлежит авиакомпании Ethiopian Airlines.

Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Все 157 людей на борту погибли
Фото: facebook.com/EthiopianAirlines

Пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути из столицы Ефиопии Аддис-Абебы в Найроби, сообщает ВВС.

На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. 

Удалось ли выжить кому-то из находившихся на борту, пока непонятно. Начата поисково-спасательная операция.

Обновление 14:00. В результате авиакатастрофы в Эфиопии не выжил никто. Об этом авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила в Facebook.

Информацию о погибших подтвердил генеральный директор авиакомпании, который сейчас находится на месте аварии.

"Генеральный директор Ethiopian Airlines Group глубоко сожалеет о несчастном случае со смертельным исходом, который произошел на регулярном рейсе ET 302 10 марта из Аддис-Абебы в Найроби" , - говорится в сообщении.

Украинцев на борту самолета, по предварительной информации консульской службы МИД Украины, не было.

Фото: bbc.com

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

Напомним, в декабре в Африке разбился АН-26, погибли трое россиян.

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