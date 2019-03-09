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116-летнюю японку признали самым пожилым человеком на планете

На момент фиксации рекорда ее возраст составил 116 лет и 66 дней.

Жительница Японии Канэ Танака официально признана самым пожилым человеком на планете, сейчас ее возраст составляет 116 лет и 66 дней. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Канэ Танака
Фото: guinnessworldrecords.com
Канэ Танака

Японка живет в доме престарелых в городе Фукуока. Официальная церемония присуждения ей почетного звания прошла там в субботу, 9 марта. Женщина сказала, что это самый счастливый момент в ее жизни.

Танака родилась 2 января 1903 года. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Всю свою жизнь женщина проработала в магазине по продаже рисовых лепешек моти, который они с мужем открыли еще до войны. После ухода на пенсию в 1970-е годы Танака несколько раз выезжала за границу - в США.

С 2005 года она живет в доме престарелых в Фукуоке. Японка рано встает, любит играть в настольные игры, к примеру в реверси, и не отказывает себе в сладком. В возрасте 103 лет она пережила операцию по удалению раковой опухоли, и с тех пор другие серьезные недуги ее не беспокоили.

Предыдущий титул самого пожилого человека на Земле также принадлежал жительнице Японии Тие Мияко, однако она скончалась в июле прошлого года в возрасте 117 лет.Старейший мужчина мира также японец Хоккайдо Масадзо Нонака умер в январе в возрасте 113 лет.

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