Фото: EPA\UPG Полиция разогнала женский марш

Стамбуле полиция применила слезоточивый газ к участницам демонстрации, состоявшейся в пятницу, 8 марта. Незадолго до мероприятия власти запретили проводить демонстрацию на центральной торговой улице города. Об этом пишет Немецкая волна

"Несколько тысяч женщин собрались, чтобы выступить в поддержку своих прав и выразить протест против насилия. Полиция в защитной экипировке принялась оцеплять центральную площадь", - говорится в сообщении.

Участницам разрешили провести акцию на небольшом отрезке улицы. Затем их зажали между двумя полицейскими кордонами и начали разделять с применением слезоточивого газа.

Защитницы прав женщин вновь обвинили турецкое правительство турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он принимает недостаточно мер для борьбы с насилием в отношении женщин.

Годом ранее подобная акция прошла мирно. Аналогичные демонстрации в Международный женский день состоялись в Анкаре. В акциях в турецкой столице приняли участие несколько сотен женщин.

Фото: EPA\UPG Фото: EPA\UPG Фото: EPA\UPG Фото: EPA\UPG Фото: EPA\UPG Фото: EPA\UPG Фото: EPA\UPG

Напомним, в августе в Стамбуле жестко разогнали акцию "субботних матерей", цель которой привлечь внимание к судьбе родственников, арестованных в 1980-е - 1990-е годы и бесследно исчезнувших. Эти события связаны с вооруженным противостоянием официальной Анкары и активистов Рабочей партии Курдистана (PKK). Судьба исчезнувших сторонников PKK никогда официально не расследовалась.