УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (добавлены фото)
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (добавлены фото)
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Чорновол получила орден "За мужество"
Чорновол получила орден "За мужество"
Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки
Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
ГлавнаяМир

Полиция Стамбула разогнала женский марш, применив слезоточивый газ

Акция не была согласована городскими властями.

Полиция разогнала женский марш
Фото: EPA\UPG
Полиция разогнала женский марш

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ к участницам демонстрации, состоявшейся в пятницу, 8 марта. Незадолго до мероприятия власти запретили проводить демонстрацию на центральной торговой улице города. Об этом пишет Немецкая волна.

"Несколько тысяч женщин собрались, чтобы выступить в поддержку своих прав и выразить протест против насилия. Полиция в защитной экипировке принялась оцеплять центральную площадь", - говорится в сообщении.

Участницам разрешили провести акцию на небольшом отрезке улицы. Затем их зажали между двумя полицейскими кордонами и начали разделять с применением слезоточивого газа.

Защитницы прав женщин вновь обвинили турецкое правительство турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он принимает недостаточно мер для борьбы с насилием в отношении женщин.

Годом ранее подобная акция прошла мирно. Аналогичные демонстрации в Международный женский день состоялись в Анкаре. В акциях в турецкой столице приняли участие несколько сотен женщин.

Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG
Фото: EPA\UPG

Напомним, в августе в Стамбуле жестко разогнали акцию "субботних матерей", цель которой привлечь внимание к судьбе родственников, арестованных в 1980-е - 1990-е годы и бесследно исчезнувших. Эти события связаны с вооруженным противостоянием официальной Анкары и активистов Рабочей партии Курдистана (PKK). Судьба исчезнувших сторонников PKK никогда официально не расследовалась.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также