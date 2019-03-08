Греческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчатки

Центральный городской суд греческого Пирея 7 марта снял обвинения с членов экипажа судна Andromeda, в том числе с украинцев капитана Алексея Слепнева и старшего помощника Сергея Константинова, которых подозревали в перевозке взрывчатки.

Об этом сообщило посольство Украины в Греции.

Экипаж судна - два украинца, пять индийцев и албанец - был арестован в январе 2017 года. Следствие по делу длилось 10 месяцев, а судебный процесс длился более 5 месяцев.

После завершения всех формальностей украинские моряки вернутся на родину.

Как отмечает "Думская", экипаж "Андромеды" подозревали в перевозке 410 тонн взрывчатки и детонаторов к ней. Греки заявили, что судно везло груз в ливийский порт Мисурата, что является нарушением эмбарго ООН.

Но капитан заявил греческим правоохранителям, что "Андромеда" шла в африканское Джибути с грузом динамита для горных работ, а в Мисурату судно направлялось по приказу судовладельца Теодороса Реллоса, который не оплатил пошлину для прохода через Суэцкий канал.

По данным МИД Украины, в Греции сейчас находятся под арестом 186 украинских моряков, еще 150 задержаны в Италии.