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ФСБ РФ назначило психологическую экспертизу еще двум украинским морякам

На этот раз "следственные действия" проводили в отношении Василия Сороки и Виктора Беспальченко.

ФСБ РФ назначило психологическую экспертизу еще двум украинским морякам
Василий Сорока
Фото: BBC Україна

Следственное управление ФСБ России сегодня провело следственные действия в отношении двух украинских военнопленных моряков - Василия Сороки и Виктора Беспальченко. Об этом сообщил один из адвокатов украинских военнопленных Николай Полозов.

Как и в отношении шестерых военнопленных в предыдущие дни, сегодня двум военнопленным были представлены для ознакомления постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

"Адвокаты сделали заявления о недопустимости проведения подобной экспертизы в отношении военнопленных, как непредусмотренной третьей Женевской конвенцией. Также было отмечено, что следствие не предоставило информацию относительно направления в компетентные органы Украины соответствующего запроса об истребовании информации о состоянии психического здоровья военнопленных", - написал Полозов.

Полозов отмечает, что следствие намерено провести экспертизу вне зависимости от позиции защиты, поэтому адвокаты подали ходатайства о том, чтобы присутствовать при проведении экспертизы.

Напомним, ранее проведение амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы было назначено в отношении шестерых моряков. На следующей неделе планируется проведение данных следственных действий ещё в отношении двенадцати военнопленных.

24 украинских моряка были захвачены в плен российскими пограничниками в Черном море, после того как российские корабли заблокировали переход через Керченский пролив. Украинцев арестовал оккупационный суд Симферополя, после чего их вывезли в Москву.

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