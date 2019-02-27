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Сенаторы США предложили ввести санкции против не менее 24 сотрудников ФСБ из-за ареста 24 украинских моряков

Законопроект опубликован 27 февраля.

Сенаторы США предложили ввести санкции против не менее 24 сотрудников ФСБ из-за ареста 24 украинских моряков
Фото: 24 канал

В законопроекте, предусматривающим новые ограничительные меры в отношении России, американские сенаторы предложили ввести санкции против не менее чем "24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за инцидента в Керченском проливе.

Законопроект опубликован в среду, 27 февраля, в электронной базе Конгресса США. передает Интерфакс-Украина.

"Президент должен ввести санкции... в отношении не менее 24 высокопоставленных сотрудников российской Федеральной службы безопасности, которые не подпали под санкции США ранее даты вступления в силу (законопроекта - ред.)", - говорится в проекте документа.

Санкции предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу этого закона. Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока глава Госдепа США не установит и не подтвердит компетентным комитетам Конгресса, что задержанные украинские моряки больше не находятся в заключении, говорится в тексте законопроекта.

Авторами законопроекта являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных в ходе атаки РФ в Черном море в ноябре 2018 года.

20 февраля Комитет постоянных представителей ЕС включил в черный список восемь россиян за агрессию РФ в Керченском проливе.

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