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Главы МИД 11 стран пообещали помнить о Крыме и поддерживать Украину

"Мы должны быть готовыми к защите международного права, индивидуальной и коллективной безопасности".

Главы МИД 11 стран пообещали помнить о Крыме и поддерживать Украину
'Зеленые человечки' у здания парламента Крыма
Фото: EPA/UPG

Десять стран Европы и Канада пообещали не забыть о Крыме, продолжить осуждать российскую агрессию, а также призвали Россию освободить украинских моряков, попавших в плен в Азовском море.

Об этом говорится в статье The Guardian, авторами которой являются министры иностранных дел Великобритании и Украины Джереми Хант и Павел Климкин. Документ также подписали главы МИД Канады, Швеции, Дании, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии и Румынии, передает Голос Америки.

"События, которые развернулись в Крыму пять лет назад, еще раз научили нас, что мы не можем воспринимать как должное нашу безопасность и свободу. Мы должны быть готовыми к защите международного права, индивидуальной и коллективной безопасности", - говорится в заявлении.

Министры также отметили, что продолжать помощь Украине является необходимостью для общей безопасности: "Оказывать поддержку и помощь Украине является необходимостью для украинской безопасности, которая связана безопасностью всей Европы".

Главы МИД признали необходимость усилить устойчивость общества в своих странах к различным формам внешних атак и вмешательства.

"Мы не забудем нашу политику непризнания нелегальной аннексии Крыма. Мы также будем продолжать осуждать российскую агрессию против Украины. Мы никогда не забудем и не оставим Крым", - говорится в заявлении.

Ранее глава украинского МИД заявил, что Украина изучает новые юридические инструметы для освобождения военнопленных моряков. Уточнять детали нового плана по освобождению украинцев Павел Климкин отказался.

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