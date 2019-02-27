В НАБУ прокомментировали отмену статьи о незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро считает, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое является следствием решения Конституционного суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений.

"Теперь миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением. Такой шаг, по мнению Национального бюро, является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским союзом", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой НАБУ.

В НАБУ убеждены, что "страх ответственности" преддверии начала работы Высшего антикоррупционного суда Украины, который будет рассматривать дела от НАБУ и САП в том числе и с этой квалификацией, включил своеобразные политические механизмы регуляции.

Указывается, что сейчас детективы НАБУ расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояния которых вызывает вопросы на предмет законности источников происхождения, - немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти. Решение КС означает, что все уголовные производстве в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты, как и дела, которые уже слушаются в суде.

"Речь идет о главе Государственной аудиторской службы (обвиняется в незаконном обогащении почти 10 млн грн), военного прокурора сил АТО (почти 3 млн грн незаконного обогащения), судьи с Луганщины (более 13 млн грн), министра инфраструктуры (более 4 млн грн)", - сообщают в НАБУ, подчеркивая, что возобновить расследование относительно фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения (в случае возврата соответствующей статьи в УК) будет невозможно, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения.

"Убеждены, что такой ход событий не соответствует общественным интересам и требованиям очистки власти от коррупции. Принятое решение Конституционного суда - это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реванша старой системы", - резюмируют в НАБУ.

Ранее Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым он признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В КС утверждают, что статья была плохо выписана.

Президент Петр Порошенко заверил, что после обнародования и анализа решения Конституционного суда подаст в парламент новый законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за незаконное обогащение.