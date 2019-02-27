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Ялтинскую группу "дела Хизб-ут Тахрир" этапируют в Ростов

Сегодня суд продлил арест шестерых крымчан до мая.

Ялтинскую группу "дела Хизб-ут Тахрир" этапируют в Ростов
Фото: Портал Крымских Новостей

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес решение этапировать фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" из Крыма в Россию. Об этом сообщила правозащитная группа "Крымская солидарность" на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, сегодня российский суд постановил вывезти Вадима Сирука, Эмир-Усеина Куку, Арсена Джеппарова, Рефата Алимова, Муслима Алиева и Инвера Бекирова в СИЗО №1 Ростова -на-Дону.

Суд также постановил продлить срок содержания под стражей до 18 мая 2019 года. Следующее судебное заседание назначено на 12 марта 2019.

Ранее сегодня оккупационный Верховный суд Крыма оставил в силе решение продленеи ареста для Эдема Смаилова.

Напомним, 22 ноября 2018, Северо-Кавказский окружной военный суд в г. Ростов-на-Дону вернул материалы "дела Хизб ут-Тахрир" ялтинской группы в так называемую прокуратуру Крыма для дополнительного расследования. Об этом ходатайствовала сторона защиты из-за присутствия большого количества нарушений в расследовании.

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