Резонансное решение КС: почему именно сейчас

Итак, абсолютно всё произошло именно таким образом, как я и предупреждал с самого начала:

368-2 УК, цинично отменившая в Украине презумпцию невиновности, таки признана неконституционной, ибо даже в СССР похожее было лишь в 1937-м, когда тоже начинали с верхов, но очень быстро правовую вакханалию распространили на всех подряд;

никакой борьбы с коррупцией эта дикая статья не начала, и по ней никого не посадили (что уже от 1937-го ситуацию отличает);

зато по полной использовали эту статью в качестве орудия политического шантажа, в чём я, оказавшись поблизости всей этой грязной политической кухни, и не сомневался.