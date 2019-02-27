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Резонансное решение КС: почему именно сейчас

Итак, абсолютно всё произошло именно таким образом, как я и предупреждал с самого начала:

368-2 УК, цинично отменившая в Украине презумпцию невиновности, таки признана неконституционной, ибо даже в СССР похожее было лишь в 1937-м, когда тоже начинали с верхов, но очень быстро правовую вакханалию распространили на всех подряд;

никакой борьбы с коррупцией эта дикая статья не начала, и по ней никого не посадили (что уже от 1937-го ситуацию отличает);

зато по полной использовали эту статью в качестве орудия политического шантажа, в чём я, оказавшись поблизости всей этой грязной политической кухни, и не сомневался.

Фото: EPA/UPG

Напомню, что всегда честно писал: один из наиболее коррумпированных и сверхвыгодных видов деятельности в Украине это борьба с коррупцией, ведущаяся всегда выборочно и потому ставшая для многих доходной профессией (они-то и поднимают сейчас вой, потому что больше ничего не умеют).

Но отчего же столь естественное решение КС об отмене беспредела появилось только сейчас — спустя 2 года?

Да просто партия реальной власти, которую КС всегда слушается, почувствовала, зная РЕАЛЬНЫЕ политические прогнозы и зная о РЕАЛЬНОЙ угрозе смены Первого лица, что правовой беспредел, которым она пыталась руководить с использованием тупого политического шантажа, может обернуться против его самого со всем окружением. Тут-то вдруг и позволили вспомнить не о борьбе с коррупцией, а о правовом государстве с верховенством права, а не выборочной воли прокуратуры.

Но что же НАСТОЯЩАЯ борьба с коррупцией? Будет она на самом деле или нет, станет ясно после второго тура — начиная с 22 апреля. Тогда для этого и нарушать Конституцию не придётся. Было бы желание уничтожить её в корне вместе с причинами.

Призываю же только к одному: проголосуйте, пожалуйста, не на диване, а на избирательном участке. И по совести, а не за деньги. С денег на выборах и начинается коррупция. Вся коррупция в стране.

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист, народный депутат Украины
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