Резонансное решение КС: почему именно сейчас

Напомню, что всегда честно писал: один из наиболее коррумпированных и сверхвыгодных видов деятельности в Украине это борьба с коррупцией, ведущаяся всегда выборочно и потому ставшая для многих доходной профессией (они-то и поднимают сейчас вой, потому что больше ничего не умеют).
Но отчего же столь естественное решение КС об отмене беспредела появилось только сейчас — спустя 2 года?
Да просто партия реальной власти, которую КС всегда слушается, почувствовала, зная РЕАЛЬНЫЕ политические прогнозы и зная о РЕАЛЬНОЙ угрозе смены Первого лица, что правовой беспредел, которым она пыталась руководить с использованием тупого политического шантажа, может обернуться против его самого со всем окружением. Тут-то вдруг и позволили вспомнить не о борьбе с коррупцией, а о правовом государстве с верховенством права, а не выборочной воли прокуратуры.
Но что же НАСТОЯЩАЯ борьба с коррупцией? Будет она на самом деле или нет, станет ясно после второго тура — начиная с 22 апреля. Тогда для этого и нарушать Конституцию не придётся. Было бы желание уничтожить её в корне вместе с причинами.
Призываю же только к одному: проголосуйте, пожалуйста, не на диване, а на избирательном участке. И по совести, а не за деньги. С денег на выборах и начинается коррупция. Вся коррупция в стране.