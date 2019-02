Налоговый кодекс диктует новые условия: часть виски может исчезнуть с прилавков

Фото: Whisky Advocate

Действительно, в законодательство Украины были внесены изменения, которыми определено, что такое виски. С 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего», где установлено, что виски - алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

Таким образом, теперь вся алкогольная продукция, которая содержит на своих бутылках гордое название «виски», должна соответствовать указанному в законе термину. Следовательно, все разновидности «виски», которые крепче, чем 45% не будут иметь право носить в Украине это видовое название алкогольного напитка, в связи с этими изменениями.

Те лица, которые продолжат выпускать, продавать, импортировать виски, которое превышает крепость 45% рискуют попасть под административные санкции, которыми контролирующий государственный орган, может обязать уничтожить всю такую продукцию. Это предусмотрено Законом Украины «Об изъятии из оборота, переработке, утилизации, уничтожении или дальнейшем использовании некачественной и опасной продукции». Так, в абз. 2 ст. 1 данного закона предусмотрено, что к некачественной и опасной продукции относится продукция, не соответствующая требованиям действующих в Украине нормативно-правовых актов и нормативных документов в отношении определенных видов продукции относительно ее потребительских свойств. А согласно требованиям, установленным в разделе II данного закона, такая продукция подлежит изъятию из гражданского оборота и уничтожению.

Под изъятие и уничтожение в Украине может попасть продукция сотен известных и престижных брендов виски, произведенных в Европе и на других континентах (к примеру: Four Roses, Old Malt Cask, Glenglassaugh, Amrut, Islay Barley, Jack Daniel’s Silver Select и многие другие). Это обусловлено тем, что в Европе требования к виски отличаются, а потому многие из них по крепости превышают 45%.

По европейским стандартам, минимальная алкогольная крепость по объему виски составляет 40%, но при этом не установлено никакого верхнего порога (среди прочих актов, это также установлено в приложении II, ч. 2 Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament аnd of The Council). Кроме этого, по европейским стандартам нигде не упоминается ни о какой «коньячной технологии», так как производится по технологии, отличительной от той, которая используется при производстве продукции из провинции Коньяк (Франция).

Данные изменения могут коснуться дистрибьюторов иностранных виски, а также магазинов, которые реализовывают виски с крепостью выше 45%. Они будут вынуждены отказаться от закупки и продажи таких товаров, поскольку будут большие риски изъятия данной продукции контролирующими органами, как такой, что не соответствует требованиям действующих в Украине нормативно-правовых актов и нормативных документов. Как следствие, у обычного потребителя исчезнет возможность покупать виски с крепостью более 45% в обычных магазинах.

Такие изменения опасны также и тем, что они прямо нарушают обязательства, взятые на себя Украиной подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. Ограничения противоречат статье 35, где установлено, что ни одна Сторона не должна вводить или сохранять в силе любые запреты или ограничения, или меры эквивалентного действия в отношении импорта любого товара другой Стороны или экспорта, или продажи для экспорта любого товара, предназначенного для территории другой Стороны.

Фактически, Украина с 1 июля 2019 года ограничивает импорт виски, которое производится по европейским стандартам с крепостью выше 45%. Такие действия будут иметь негативные последствия для нашей страны. Кроме того, что мы рискуем потерять миллионы гривен в доход государства от уплаты пошлин и налогов за ввоз и продажу такой продукции, это может повлечь наложение на нас санкций международным сообществом за несоблюдение требований международного договора. А потому, такая норма должна быть удалена или изменена с учетом стандартов, установленных в Европейском союзе.