Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Іван Болотов

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ капітан Іван Болотов.

Про це повідомила 831-ша бригада тактичної авіації.

"Так сміливо боронити і так відчайдушно битися в небі за Україну майже три роки повномасштабної війни можуть лише найкращі воїни світу. Із сумом повідомляємо про непоправну втрату… Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов", – йдеться в повідомленні.

Військовослужбовцю було 24 роки. Але, як підкреслюють в бригаді, попри свій молодий вік, капітан Болотов був грамотним і досвідченим воїном, "який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту".

"Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі… Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой!Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги!", - додали в бригаді.

Обставин загибелі бригада не повідомляє.