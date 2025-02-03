Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Чорний кіт не винен. Чому люди вірять у забобони?
Чорний кіт не винен. Чому люди вірять у забобони?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Міноборони затвердило 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів

Минулого року за бюджетною програмою військо отримало понад 168 000 шоломів на 1,2 млрд грн.

​Міноборони затвердило 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів
Фото: Міноборони

Станом на лютий 2025 року Міністерство оборони затвердило для використання в Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів, які відповідають найвищим світовим стандартам захисту. Всі вони мають 1 клас захисту.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Минулого року за бюджетною програмою Міноборони військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1,2 млрд грн. Чітко визначені зразки-еталони засобів індивідуального захисту, зокрема шоломів, дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику та конкурентні закупівлі між українськими виробниками", – пояснив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

До затверджених зразків входять:

  • 6 повнорозмірних шоломів
  • 4 шоломи з високою обрізкою

Шоломи надані вісьмома українськими виробниками та два шоломи іноземною компанією з Болгарії. Окрім цього, ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.

Фото: Міноборони

Також затверджено технічну специфікацію для трьох типів чохлів:

  • для повнорозмірного шолома
  • для шолома з високою обрізкою
  • зимового (маскувального) чохла

Всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями:

  • для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення;
  • бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників

У Міноборони наголосили, що продовжать реформування системи забезпечення військових сучасними засобами захисту відповідно до кращих світових практик.

Як повідомлялося, в січні Міноборони допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies