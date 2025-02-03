Станом на лютий 2025 року Міністерство оборони затвердило для використання в Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів, які відповідають найвищим світовим стандартам захисту. Всі вони мають 1 клас захисту.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Минулого року за бюджетною програмою Міноборони військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1,2 млрд грн. Чітко визначені зразки-еталони засобів індивідуального захисту, зокрема шоломів, дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику та конкурентні закупівлі між українськими виробниками", – пояснив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
До затверджених зразків входять:
- 6 повнорозмірних шоломів
- 4 шоломи з високою обрізкою
Шоломи надані вісьмома українськими виробниками та два шоломи іноземною компанією з Болгарії. Окрім цього, ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.
Також затверджено технічну специфікацію для трьох типів чохлів:
- для повнорозмірного шолома
- для шолома з високою обрізкою
- зимового (маскувального) чохла
Всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями:
- для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення;
- бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників
У Міноборони наголосили, що продовжать реформування системи забезпечення військових сучасними засобами захисту відповідно до кращих світових практик.
Як повідомлялося, в січні Міноборони допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння.