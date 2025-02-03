Оборонці збили 38 ворожих ударних дронів, ще 25 – не досягли цілей

У ніч на 3 лютого (із 19.00 2 лютого) росіяни атакували Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як повідомили у Повітряних силах, дрони летіли із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії та із ТОТ Криму.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.

Фото: Повітряні сили