Окупанти понад 450 разів за добу атакували Запорізьку область

Від російських обстрілів постраждали 8 населених пунктів області.

Упродовж доби окупанти завдали 462 удари по 8 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомили у ОВА, ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Щербаках.

304 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку.

141 артудару завдали по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 6 повідомлень про пошкодження житлових помешкань та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.