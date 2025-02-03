Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Чорний кіт не винен. Чому люди вірять у забобони?
Чорний кіт не винен. Чому люди вірять у забобони?
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти понад 450 разів за добу атакували Запорізьку область

Від російських обстрілів постраждали 8 населених пунктів області. 

Окупанти понад 450 разів за добу атакували Запорізьку область
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 462 удари по 8 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомили у ОВА, ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Щербаках. 

304 БпЛА різної модифікації атакували  Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

Обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку.

141 артудару завдали по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 6 повідомлень про пошкодження житлових помешкань та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

  • Учора ввечері росіяни завдали ударів по прифронтових населених пунктах Запоріжжя.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies