Біля будівлі ТЦК у Павлограді пролунав вибух (доповнено)

2 лютого близько 18:40 поліція Дніпропетровщини отримала повідомлення про вибух у Павлограді.
За інформацією правоохоронців, вибухнув невстановлений предмет. Був поранений чоловік.
«Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді... Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі згодом», - йдеться у повідомленні поліції в соцмережах.
За попередніми даними, поранений військовослужбовець, передає "Суспільне".
Доповнення. У Дніпропетровському ТЦК повідомили згодом, що стан постраждалого легкий.
«Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей. Просимо громадян не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства. Будь-яка нова інформація буде повідомлена додатково», - наголосили у військкоматі.
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