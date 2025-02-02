Біля будівлі ТЦК у Павлограді пролунав вибух (доповнено)

2 лютого близько 18:40 поліція Дніпропетровщини отримала повідомлення про вибух у Павлограді.

За інформацією правоохоронців, вибухнув невстановлений предмет. Був поранений чоловік.

«Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді... Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі згодом», - йдеться у повідомленні поліції в соцмережах.

За попередніми даними, поранений військовослужбовець, передає "Суспільне".

Доповнення. У Дніпропетровському ТЦК повідомили згодом, що стан постраждалого легкий.

«Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей. Просимо громадян не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства. Будь-яка нова інформація буде повідомлена додатково», - наголосили у військкоматі.