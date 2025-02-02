Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них дві дитини 9 та 12 років.

У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої внаслідок ракетного удару росіян п'ятиповерхівки.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них дві дитини 9 та 12 років.

20 людей постраждали, з них 4 дитини віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років.

22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам (із них 11 дітей).

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів у Полтаві зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.