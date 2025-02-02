В одному з готелів Львова пролунав вибух, є поранений

2 лютого в одному з готелів Львова пролунав вибух. Унаслідок інциденту постраждала одна людина.
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Внаслідок вибуху у готелі Львова травмований чоловік: поліцейські встановлюють обставини події. Потерпілий перебуває у лікарні. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу", — ідеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався близько опівночі на вулиці Городоцькій в одному з готелів Львова. На місце виїхали слідчі, вибухотехніки та інші фахівці.
Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.
- 1 лютого у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.