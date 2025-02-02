Рютте: Витрати НАТО на оборону будуть більші ніж 2% ВВП

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про майбутнє суттєве збільшення оборонних витрат країн Альянсу. Він підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо необхідності нарощування військових інвестицій та закликав Німеччину збільшити свій оборонний бюджет.
Про це Рютте розповів в інтерв'ю Bild.
Він наголосив, що майбутня квота витрат на оборону країн НАТО буде набагато більша ніж 2% від валового внутрішнього продукту.
Рютте також прокоментував заклики Трампа збільшити оборонні витрати до 5% від свого ВВП.
"Трамп загалом мав рацію з цією вимогою навіть під час свого останнього терміну перебування на посаді. І завдяки цій ініціативі ми інвестували більше. З 2014 року європейські союзники та Канада витратили на оборону понад 640 мільярдів доларів. Більше як дві третини країн-партнерів по НАТО зараз витрачають понад 2% на озброєння – частково завдяки Трампу - сказав Рютте, зазначивши, що Альянсу потрібно інвестувати ще більше.
"Наші союзники найближчими місяцями вирішать, як саме ми будемо це вимірювати. Але можу вас запевнити в одному: це буде набагато, набагато, набагато більш як 2%", - додав генсек НАТО.
- На початку року видання The Telegraph писало, що більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого ВВП, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.
- 23 січня президент США Дональд Трамп знову попросив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого ВВП. До інавгурації Трамп також заявляв, що країни Альянсу повинні витрачати на оборону 5% ВВП, підвищивши свої вимоги до європейських союзників більш ніж удвічі порівняно з нинішньою цільовою метою. Належне фінансування оборони - ключова умова Трампа для того, щоб США залишалися частиною НАТО. Штати витрачають на оборону близько 3,4% ВВП.
- Польща ухвалила рекордні за усю історію країни видатки на сферу оборони: 4,7% ВВП, що відчутно більше передбачених договорами НАТО 2%.
- Також повідомялялося, що країни Європи планують створити оборонний фонд на 500 млрд євро. До ініціативи хочуть залучити як країни-учасниці ЄС, так і країни поза союзом. Зараз європейські члени НАТО обговорюють збільшення витрат на оборону до 3% ВВП.
- В Україні у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн.