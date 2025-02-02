Рютте: Витрати НАТО на оборону будуть більші ніж 2% ВВП

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про майбутнє суттєве збільшення оборонних витрат країн Альянсу. Він підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо необхідності нарощування військових інвестицій та закликав Німеччину збільшити свій оборонний бюджет.

Про це Рютте розповів в інтерв'ю Bild.

Він наголосив, що майбутня квота витрат на оборону країн НАТО буде набагато більша ніж 2% від валового внутрішнього продукту.

Рютте також прокоментував заклики Трампа збільшити оборонні витрати до 5% від свого ВВП.

"Трамп загалом мав рацію з цією вимогою навіть під час свого останнього терміну перебування на посаді. І завдяки цій ініціативі ми інвестували більше. З 2014 року європейські союзники та Канада витратили на оборону понад 640 мільярдів доларів. Більше як дві третини країн-партнерів по НАТО зараз витрачають понад 2% на озброєння – частково завдяки Трампу - сказав Рютте, зазначивши, що Альянсу потрібно інвестувати ще більше.

"Наші союзники найближчими місяцями вирішать, як саме ми будемо це вимірювати. Але можу вас запевнити в одному: це буде набагато, набагато, набагато більш як 2%", - додав генсек НАТО.