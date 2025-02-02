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Сирський: за січень Сили оборони понад 15 тисяч російських військових

Сім тисяч окупантів "двохсоті".

Сирський: за січень Сили оборони понад 15 тисяч російських військових
Фото: Сухопутні війська

За січень 2025 року українські військові ліквідували 15 тисяч солдатів російської армії, 7 тисяч — безповоротно. 

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Триває оборонна операція, направлена, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника", — наголошує Головком.

Сирський зазначає, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. 

Водночас Сили оборони завдають втрат ворожій армії. Лише за січень наші воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно.

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