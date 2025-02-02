СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який шпигував за пунктами базування кораблів ЗСУ

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Військова контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу РФ отримати інформацію про Сили оборони України в акваторії Чорного моря. Правоохоронці затримали російського інформатора, який шпигував за кораблями ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів затримано агента ФСБ, який розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту.

За наявними даними, окупанти планували використати ці дані для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе.

Щоб направити ворожу зброю «в обхід» української ППО, агент отримав додаткове завдання: виявити вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони. Як встановило розслідування, для збирання розвідданих зрадник об’їжджав узбережжя обласного центру на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон.

Зібрані відомості агент месенджером передавав своєму російському куратору. Його особу та інші персональні дані вже встановлені Службою безпеки.

Співробітники СБУ покроково задокументували злочини агента і затримали за місцем проживання в Одесі. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони у південному регіоні.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено мобільний телефон та комп’ютер, які зловмисник використовував для комунікації з фсб. За даними слідства, зрадником виявився 37-річний безробітний одесит, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав швидкі заробітки на Телеграм-каналах.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.