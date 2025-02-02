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РФ вивела у Чорне море один ракетоносій

У Середземному морі перебувають шість російських кораблів, два з них — ракетоносії.

РФ вивела у Чорне море один ракетоносій
Фото: Владислав Назаров у Telegram

У Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм  "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляють у Військово-Морських Силах ЗСУ.

"У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет", — йдеться у повідомленні. 

Фото: ВМС

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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