РФ вивела у Чорне море один ракетоносій

У Середземному морі перебувають шість російських кораблів, два з них — ракетоносії.

У Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляють у Військово-Морських Силах ЗСУ.

"У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет", — йдеться у повідомленні.

Фото: ВМС

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.