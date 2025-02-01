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Зеленський: порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні

Глава держави заявив, що не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів.

Зеленський: порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вечірньому зверненні 1 лютого президент Володимир Зеленський, реагуючи на ракетний обстріл росіян, заявив, що порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні. 

“Ми маємо бути завжди абсолютно чесними щодо такого російського терору: їм не вдалося б самостійно завдавати такої шкоди, так інтенсивно і буквально щоночі. Кожен російський “шахед”, кожна російська ракета – це компоненти виробництва інших країн. Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі Росії – усі ці «іскандери», «калібри» та інші засоби для убивств – це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка”, – сказав Зеленський.

 

Глава держави зазначив, що без таких критичних компонентів не буде жодної можливості Росії ламати життя інших народів. 

“Тому критично важливо, щоб санкції були реально сильними й такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати”, – наголосив президент.

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