Зеленський: порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні

У вечірньому зверненні 1 лютого президент Володимир Зеленський, реагуючи на ракетний обстріл росіян, заявив, що порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні.

“Ми маємо бути завжди абсолютно чесними щодо такого російського терору: їм не вдалося б самостійно завдавати такої шкоди, так інтенсивно і буквально щоночі. Кожен російський “шахед”, кожна російська ракета – це компоненти виробництва інших країн. Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі Росії – усі ці «іскандери», «калібри» та інші засоби для убивств – це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка”, – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що без таких критичних компонентів не буде жодної можливості Росії ламати життя інших народів.

“Тому критично важливо, щоб санкції були реально сильними й такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати”, – наголосив президент.