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Завтра частині областей України прогнозують мокрий сніг, температура до +5

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Завтра частині областей України прогнозують мокрий сніг, температура до +5
Фото: vn.20minut.ua

У неділю, 2 лютого синоптики прогнозують Україні хмарну погоду з проясненнями, інформує Український гідрометеорологічний центр.

Вночі у східних та південно-східних областях, вдень у західних та південно-західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця..

На решті території буде без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на півдні 3-8° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

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Температура у Київській області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

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