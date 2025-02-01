Уночі РФ запустила по Україні 165 засобів повітряного нападу. ППО збила 56 "шахедів"

У ніч на 1 лютого російські окупанти здійснили черговий комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил ЗС України зафіксували 165 повітряних цілей противника. Зокрема:

7 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 (райони пусків – ТОТ АР Крим, Воронезька обл., рф.);

7 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької обл.);

8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

4 крилаті ракети «Калібр» (із носіїв з акваторії Чорного моря);

8 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Воронезька обл., рф);

2 керовані авіаційні ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря);

123 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (райони пусків – Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, рф, Чауда ТОТ АР Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними Сили ППО збили 56 ударних БпЛА "Shahed" та дрони-імітатори різних типів, ще 61 БпЛА локаційно втрачені.

Фото: повітряні сили

"Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною. Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони — не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок російського удару ракетами та ударними БпЛА руйнувань зазнали цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

Влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві, обстріл "балістикою" історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва.

Також у ніч на 1 лютого противник атакував українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.