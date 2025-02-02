На Донеччині через російські обстріли четверо людей поранені, ще одна — загинула

Упродовж доби російська армія 12 разів завдавала ударів по населених пунктах Донецької області.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мирнограді через російські обстріли пошкоджено будинок. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 7 будинків

Уранці 2 лютого під обстріл потрапило село Шевченко — 3 людини поранено, пошкоджено 2 будинки.

У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок, ще 1 будинок пошкоджено у Родинському.

Фото: Вадим Філашкін

У Лимані пошкоджені 3 будинки і газогін, а в Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю і авто. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 226 людей, у тому числі 4 дитини.