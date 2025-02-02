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Драпатий: вбивство військового ТЦК – це червона лінія, яку не можна перетинати

Командувач Сухопутних військ вимагає жорсткої реакції влади на те, що сталося.

Драпатий: вбивство військового ТЦК – це червона лінія, яку не можна перетинати
Михайло Драпатий
Фото: скрин відео

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий відреагував на вбивство військового ТЦК у Полтавській області 1 лютого. Командувач назвав інцидент "за межею того, що можна толерувати".

Відповідну заяву Михайло Драпатий зробив у Соцмережах.

"Убивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати... Усе не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження й агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами й поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув", – зазначив Драпатий.

Військовий наголошує, що немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Влада має жорстко відреагувати в ситуації свавілля проти військових.

Драпатий заявив, що без справедливого покарання "вбивць, зловтішників і зрадників" буде ще більше вбитих військових у тилу в інших містах. Зневага до військових починається там, де "закінчується гідність", і зазначив, що необхідно поважати тих, хто ціною власного життя захищає українські міста.

"Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога – це Сили оборони України, Збройні Сили. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість", – підкреслив командувач Сухопутних військ.

  • 1 лютого у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення. 
  • У грудні правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у встановленні та підриві саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.
  • На Житомирщині затримали переселенця та місцеву наркозалежну за підозрою у підриві вибухівки біля ТЦК.
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