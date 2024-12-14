Внаслідок вибуху загинула людина. Також є поранені, серед них - двоє поліцейських.

Співробітники СБУ та Національної поліції «по гарячих слідах» затримали чоловіка, якого підозрюють у встановленні та підриві саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі, повідомляє пресслужба СБУ.

Під час проведення слідчих та розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за даними слідства, 14 грудня 2024 року о 14:45 в одному з районів м. Дніпра поблизу адмінбудівлі стався вибух саморобного вибухового пристрою.

Внаслідок теракту загинув чоловік. Тяжко поранено ще одного чоловіка та двох поліцейських, які в той час перебували на службі. Пошкоджено житлові будинки поблизу.

Наразі фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина, також є поранені, серед них - двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні, за їхнє життя зараз борються медики.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та особи, причетні до цього злочину.

За даними Нацполіції, попередньо відомо, фігурант діяв за вказівками російських спецслужб.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, у підриві вибухівки підозрюють мешканця Дніпропетровщини Рубена Восканяна.