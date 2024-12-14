25 разів протягом дня агресор атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. Застосовував артилерію і БпЛА.
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, поранена 54-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані.
Пошкоджені 7 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 2 господарські споруди і 3 гаражі, авто.
Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство, ліцей, соціальний та позашкільний навчальний заклади, дитсадок.
Зачепило лінію електропередач й газогін.