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Ворог за добу 25 разів атакував Нікопольщину, поранено жінку

Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також інфраструктуру.

Ворог за добу 25 разів атакував Нікопольщину, поранено жінку
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

25 разів протягом дня агресор атакував Нікопольщину – райцентр,  Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. Застосовував артилерію і БпЛА.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, поранена 54-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. 

Пошкоджені 7 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 2 господарські споруди і 3 гаражі, авто.

Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство, ліцей, соціальний та позашкільний навчальний заклади, дитсадок.

Зачепило лінію електропередач й газогін.

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