Пошкоджені 7 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 2 господарські споруди і 3 гаражі, авто.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, поранена 54-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані.

Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також інфраструктуру.

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