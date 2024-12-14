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Зеленський: росіяни почали застосовувати у штурмах солдатів із КНДР

Наразі їх включають в операції на Курщині.

Зеленський: росіяни почали застосовувати у штурмах солдатів із КНДР
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський 14 грудня повідомив, що вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати у своїх штурмах солдатів з Північної Кореї, причому помітну кількість.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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«Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні», - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що РФ максимально втягнула у війну ще одну державу і «якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив?».

«Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасної війни. І очевидно, Москва ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації. Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так», - сказав глава держави.

Президент додав, що Україна буде захищатись, «у тому числі проти цих північнокорейців», і продовжить «діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити».

  • Українська розвідка повідомила, що командування підрозділів північнокорейської армії в Росії отримало наказ взаємодіяти із російськими військовими, які ведуть бойові дії в Курській області.
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