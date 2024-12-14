На Закарпатті зупинили бус, у якому за стінкою ховалися 8 нелегалів

На контрольному посту в Закарпатській області прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону зупинили бус «Мерседес Спринтер», обладнаний подвійною стінкою. За нею ховалися 8 нелегалів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловіків з різних регіонів країни віз у прикордоння 63-річний житель Закарпаття. Водій стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить.

Під час огляду мікроавтобуса прикордонний наряд помітив, що транспортний засіб обладнаний додатковою стінкою. За нею ховалися один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини.Усі восьмеро планували у подальшому поза пунктами пропуску «відвідати» Угорщину.

Водія та його «пасажирів» затримали і доставили до прикордонного підрозділу. У діях українця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Наразі оперативники загону з’ясовують усі деталі організації «подорожі» українців.