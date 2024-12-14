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На Закарпатті зупинили бус, у якому за стінкою ховалися 8 нелегалів

Усі восьмеро планували у подальшому поза пунктами пропуску «відвідати» Угорщину.

На Закарпатті зупинили бус, у якому за стінкою ховалися 8 нелегалів
Затримані чоловіки на Закарпатті
Фото: ДПСУ

На контрольному посту в Закарпатській області прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону зупинили бус «Мерседес Спринтер», обладнаний подвійною стінкою. За нею ховалися 8 нелегалів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловіків з різних регіонів країни віз у прикордоння 63-річний житель Закарпаття. Водій стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить.

Під час огляду мікроавтобуса прикордонний наряд помітив, що транспортний засіб обладнаний додатковою стінкою. За нею ховалися один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини.Усі восьмеро планували у подальшому поза пунктами пропуску «відвідати» Угорщину.

Водія та його «пасажирів» затримали і доставили до прикордонного підрозділу. У діях українця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Наразі оперативники загону з’ясовують усі деталі організації «подорожі» українців.

  • Нещодавно правоохоронці на Закарпатті викрили чергову схему переправки чоловіків до Румунії.. Вартість "послуг" становила від 6 до 10 тисяч доларів. 
  • На Закарпатті судитимуть чоловіка, який налагодив шахрайську схему "ухилення від мобілізації". 32-річний мешканець Рахівщини представлявся працівником ТЦК та СП і за 18 тисяч доларів обіцяв видати військовозобовʼязаним посвідчення про непридатність до несення служби за станом здоров’я.
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