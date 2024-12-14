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В Росії згоріли винищувач Су-30 і три залізничні локомотиви, — ГУР

Пожежі сталися на об'єктах у Кримському та Краснодарі в Росії.

В Росії згоріли винищувач Су-30 і три залізничні локомотиви, — ГУР
Фото: скріншот

14 грудня 2024 року в місті Кримськ Краснодарського краю на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. А 13 грудня, в Краснодарі, масштабна пожежа вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Про це інформує ГУР МО України.

"14 грудня 2024 року у місті кримськ краснодарського краю держави-агресора росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30", — інформують в ГУР.  Днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.  У розвідці наголошують, що обидва військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України.  "ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", — ідеться у повідомленні. 

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