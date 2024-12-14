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РФ надранок атакувала Білозерку на Херсонщині

Унаслідок артилерійського удару пошкоджені будинки.

РФ надранок атакувала Білозерку на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія близько четвертої години ранку обстріляла селище Білозерка на Херсонщині. Унаслідок удару зруйновані і пошкоджені кілька приватних будинків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько четвертої години ранку російські військові атакували населений пункт. У результаті прямого влучання ворожого снаряда було зруйновано дах і вибито вікна одного з будинків. В іншому — вибуховою хвилею та уламками пошкоджено покрівлю і вікна", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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