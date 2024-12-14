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Кримські партизани вивідали важливу радіолокаційну базу РФ в Євпаторії

Знищення важливої для росіян бази стане відчутним ударом для військ РФ в Криму.

Кримські партизани вивідали важливу радіолокаційну базу РФ в Євпаторії
Фото: Атеш

Агент партизанського руху "Атеш" у ході розвідки західного берега Криму вивідав базу радіолокаційних систем у селищі Уютне під Євпаторією. 

Про це ідеться у повідомленні "Атеш".

"На території військової частини розташовані РЛС 5Н84А та "Оборона-14", які забезпечують моніторинг повітряного простору та передачу даних на командні пункти для оперативного реагування на загрози", — ідеться у повідомленні.

За інформацією партизанів, ця радіолокаційна база відіграє важливу роль у контролі над повітряним простором над Чорним морем та координації військових операцій росіян. 

"Знищення цієї бази стане відчутним ударом для російських окупантів і дозволить Силам оборони України ефективніше завдавати ударів по військових об'єктах рашистів у Криму", — наголошують в "Атеш".

Агенти "Атеш" неодноразово проводили розвідку цієї бази та передавали дані Силам оборони України. Результатом став успішний удар по об'єкту 4 січня 2024 року." Ми продовжуємо спостерігати за цим об'єктом – його повне знищення неминуче".

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