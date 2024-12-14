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Сили ППО знищили 25 ворожих дронів над Черкащиною

Унаслідок падіння уламків пошкоджена лінія електропередач.

Сили ППО знищили 25 ворожих дронів над Черкащиною
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 14 грудня сили протиповітряної оборони збили над Черкаською областю 25 "шахедів".

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Ігор Табурець.

Він зазначає, що Росія розпочала дронову атаку області увечері 13 грудня. Атака тривала майже десять годин.

"За попередніми даними, в межах області знищено 25 "шахедів". Минулось без потерпілих", — каже Табурець.

Уламками була пошкоджена лінія електропостачання.

Ремонтники спрацювали оперативно. Обстеження території триває, додає очільник ОВА.

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