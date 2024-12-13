Фактично заборонені згадування традиційного для українських дітей Святого Миколая й Санти Клауса на святах.

Загарбники зобовʼязали школи та дитсадки на ТОТ узгоджувати програми новорічних дитячих свят

Російські загарбники вирішили взяти під контроль програми дитячих свят напередодні Нового року та Різдва на ТОТ України.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Школи та дитячі садки мають подавати програми ранків до окупаційних профільних управлінь. Ті ж іде мають їх затвердити, або вносити корективи”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, фактично заборонені згадування традиційного для українських дітей Святого Миколая й Санти Клауса на святах.

Водночас на заходах мають розповідати про “російську культуру”, побудовану на російській міфології та казках.