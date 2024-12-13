Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
У Харкові уламки "шахеда" влучили у житловий будинок (уточнено)
У Харкові уламки "шахеда" влучили у житловий будинок (уточнено)
Кличко: уламки російського дрона впали у центрі Києва
Кличко: уламки російського дрона впали у центрі Києва
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
ГоловнаСуспільствоВійна

Загарбники зобовʼязали школи та дитсадки на ТОТ узгоджувати програми новорічних дитячих свят

Фактично заборонені згадування традиційного для українських дітей Святого Миколая й Санти Клауса на святах. 

Загарбники зобовʼязали школи та дитсадки на ТОТ узгоджувати програми новорічних дитячих свят
Загарбники зобовʼязали школи та дитсадки на ТОТ узгоджувати програми новорічних дитячих свят
Фото: Центр нацспротиву

Російські загарбники вирішили взяти під контроль програми дитячих свят напередодні Нового року та Різдва на ТОТ України.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Школи та дитячі садки мають подавати програми ранків до окупаційних профільних управлінь. Ті ж іде мають їх затвердити, або вносити корективи”, - йдеться у повідомленні.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Зокрема, фактично заборонені згадування традиційного для українських дітей Святого Миколая й Санти Клауса на святах. 

Водночас на заходах мають розповідати про “російську культуру”, побудовану на російській міфології та казках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies