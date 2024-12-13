Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок хімічних атак РФ на фронті від початку повномасштабного вторгнення загинули троє українських військовослужбовців

Понад 2000 військовослужбовців із різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами, госпіталізовано.

Внаслідок хімічних атак РФ на фронті від початку повномасштабного вторгнення загинули троє українських військовослужбовців
Фото: АрміяІnform

Від початку повномасштабного вторгнення РФ проти України троє українських військовослужбовців померли внаслідок отруєння хімічними речовинами, які росіяни застосовують на фронті.

Про це заявив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк, пише "Інтерфакс.Україна".

"Щодо загиблих військовослужбовців, то ми маємо наразі, на жаль, три летальних випадки. У трьох випадках ми маємо висновки лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною", — каже Власюк.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення із симптомами отруєння до медичних закладів було направлено понад 2000 військовослужбовців із різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами, зокрема отруйними речовинами подразнювальної дії.

У Збройних силах наголошують, що українські військові не використовують заборонених хімічних речовин, і Україна дотримується міжнародного права.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies