Внаслідок хімічних атак РФ на фронті від початку повномасштабного вторгнення загинули троє українських військовослужбовців

Від початку повномасштабного вторгнення РФ проти України троє українських військовослужбовців померли внаслідок отруєння хімічними речовинами, які росіяни застосовують на фронті.

Про це заявив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк, пише "Інтерфакс.Україна".

"Щодо загиблих військовослужбовців, то ми маємо наразі, на жаль, три летальних випадки. У трьох випадках ми маємо висновки лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною", — каже Власюк.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення із симптомами отруєння до медичних закладів було направлено понад 2000 військовослужбовців із різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами, зокрема отруйними речовинами подразнювальної дії.

У Збройних силах наголошують, що українські військові не використовують заборонених хімічних речовин, і Україна дотримується міжнародного права.