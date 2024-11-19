Організація із заборони хімічної зброї знайшла токсичну речовину у зразках з лінії зіткнення

Попри неодноразові свідчення військових про застосування росіянами заборонених хімічних сполук у снарядах, лише зараз Організація із заборони хімічної зброї офіційно підтвердила факт фіксації на території України поблизу лінії зіткнення токсичної речовини.

Як пише "Суспільне", експерти отримали прямі докази того, що відбулося застосування хімічного агента CS у зоні бойових дій. Йдеться про обстріл Іллінки, який був здійснений 20 вересня цього року.

Використання цієї речовини у боєприпасах категорично заборонене і є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. При цьому есперти організації "не ставлять за мету визначити джерело або походження токсичної речовини", тобто відмовляються говорити, що атака здійснена саме російською армією.

У звіті йдеться про населений пункт у Дніпропетровській області поблизу Марганця, який росіяни обстрілюють з лівого берега Дніпра, а не про однойменне село на Донеччині, за яке нині точаться бої.