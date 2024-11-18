Головне за понеділок, 18 листопада: атака на Одесу, 135 боєзіткнень, Зеленський на Донеччині

Бойові дії на Донеччині, 135 бойових зіткнення, ворожі обстріли, наслідки удару по Сумах. Яким запам’ятається 999-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 18 листопада, російські терористи атакували Одесу. Відомо вже про десять загиблих та 44 поранених. Серед постраждалих є діти.

Семеро загиблих є поліцейськими, один медик, двоє цивільних, повідомили рятувальники.

Поранені четверо дітей: їм 7, 10 і двом по 11 років. Вони госпіталізовані у середньому стані. Також ушпиталили 30 дорослих, з них троє важкі.

За даними Повітряних сил, ворог атакував балістичною ракетою. ЇЇ вдалося збити, але навіть у збитому вигляді російська зброя спричинила руйнування.

"Об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки", – повідомили в Силах оборони.

Український президент Володимир Зеленський уточнив, що пошкоджено парковку, багатоповерхівку, університет та адміністративну будівлю. "Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу", – сказав він.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 листопада відбулося 135 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки. Наші захисники відбили 27 штурмів, ще вісім боєзіткнень станом на 22 годину тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 листопада – в новині.

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Сумах 17 листопада збільшилася до 12, заявив керівник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. За даними Сумської ОВА, поранені понад 70 людей.

Про наслідки атаки також повідомили у ДСНС, Нацполіції, та Сумській облпрокуратурі.

ДСНС повідомляла, що загинули 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка, 5 жінок та 4 чоловіки.

"Постраждали 72 особи, з яких 60 дорослих і 12 дітей", – йдеться у повідомленні голови ОВА Артема Кобзаря.

Пошкоджені десять багатоповерхівок. близько 2200 вікон. Теплопостачання в пошкоджених будинках відновлено. Також відновили холодне водопостачання.

В ООН засудили удари РФ по Сумах та Одесі.

Мирні жителі та цивільна інфраструктура не мають зазнавати ударів, заявили в Організації.

Більше інформації – в новині.

Президент Володимир Зеленський прибув до Покровська – міста Донецької області, на захоплення якого Росія спрямувала основні зусилля.

У Telegram Зеленського повідомили, що він відвідав розташування 25-ої окремої повітрянодесантної бригади, яка обороняє місто. Президент поспілкувався з захисниками і відзначив їх нагородами.

"Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь", – сказав він.

Подробиці – в новині.

Президент Володимир Зеленський представить в Верховній Раді план стійкості. Це буде щорічне послання президента України до парламенту та українського народу, повідомили джерела LB.UA у "Слузі народу".

"Завтра ми очікуємо представлення президентом у Верховній Раді плану стійкості. Взагалі це буде щорічне послання, але якраз в ньому і буде розкритий план стійкості", - розповіло джерело у політраді фракції.

Докладніше – в новині.

У застосунку Резерв+ з’явиться можливість ставати на військовий облік без походу в ТЦК та СП, повідомив на брифінгу 18 листопада міністр оборони Рустем Умєров.

У відповідь на запитання кореспондентки LB.ua, заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко уточнила, що зміни плануються уже в 2025 році. Нині команда напрацьовує рішення. “Ми хочемо зробити можливою верифікацію без походу в ТЦК і пред’явлення паперового документу, а через наприклад, верифікацію в Банк-ID, через підтвердження документів з Державної міграційної служби чи Єдиного державного демографічного реєстру. Зараз разом з колегами працюємо над цим. Потрібні деякі зміни в законодавство, але основна ідея в тому, щоби людина могла в своєму смартфоні з будь-якого зручного місця стати на облік”, - пояснила Черногоренко.

Рустем Умєров своєю чергою додав, що таким чином міністерство має на меті перетворити Резерв+ в загальноукраїнський рекрутинговий онлайн-центр, щоб замінити офлайнові точки ТЦК.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував дозвіл США бити своєю зброєю вглиб території РФ, повідомляє “Європейська правда”.

"Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", – зазначив Боррель.

Голова європейської дипломатії не уточнив джерела цієї інформації. Офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.

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