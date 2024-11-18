Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Сумах 17 листопада збільшилася до 12, заявив керівник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. За даними Сумської ОВА, поранені понад 70 людей.
Про наслідки атаки також повідомили у ДСНС, Нацполіції, та Сумській облпрокуратурі.
ДСНС повідомляла, що загинули 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка, 5 жінок та 4 чоловіки.
"Постраждали 72 особи, з яких 60 дорослих і 12 дітей", – йдеться у повідомленні голови ОВА Артема Кобзаря.
Пошкоджені десять багатоповерхівок. близько 2200 вікон.Теплопостачання в пошкоджених будинках відновлено. Також відновили холодне водопостачання.
18 та 19 листопада у Сумах – Дні жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки 17 листопада.
- Вчора ввечері Росія ударила по багатоповерхівці у Сумах.
- Після опівночі ворог знову атакував місто. Поцілив у критичну інфраструктуру, зникло світло.