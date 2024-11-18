Серед загиблих є 9-річний хлопчик, 14-річна дівчина, 5 жінок та 4 чоловіків.

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Сумах 17 листопада збільшилася до 12, заявив керівник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. За даними Сумської ОВА, поранені понад 70 людей.

Про наслідки атаки також повідомили у ДСНС, Нацполіції, та Сумській облпрокуратурі.

ДСНС повідомляла, що загинули 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка, 5 жінок та 4 чоловіки.

"Постраждали 72 особи, з яких 60 дорослих і 12 дітей", – йдеться у повідомленні голови ОВА Артема Кобзаря.

Пошкоджені десять багатоповерхівок. близько 2200 вікон.Теплопостачання в пошкоджених будинках відновлено. Також відновили холодне водопостачання.

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці обстрілу багатоповерхового будинку в Сумах

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці обстрілу багатоповерхового будинку в Сумах

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці обстрілу багатоповерхового будинку в Сумах

Фото: ДСНС

18 та 19 листопада у Сумах – Дні жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки 17 листопада.