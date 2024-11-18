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Понад 300 українських військовополонених засудили незаконні окупаційні та російський суди, - Офіс генпрокурора

Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право щодо юридичного імунітету українських військових.

Понад 300 українських військовополонених засудили незаконні окупаційні та російський суди, - Офіс генпрокурора
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Прокурори мають інформацію про не менше ніж 311 військовополонених українців, з яких 251 засудили в незаконному російському суді в окупованому Донецьку, 47 – у Луганську, а 13 – у Південному окружному військовому суді РФ.

Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на запит видання ZMINA.

Українські слідчі повідомили про підозру в скоєнні воєнних злочинів, пов’язаних з порушенням права на справедливий суд, щонайменше 10 особам, а до суду скерували обвинувальні акти щодо трьох.

У цих кримінальних провадженнях досліджують обставини участі російського військово-політичного керівництва, співробітників слідчого комітету, прокурорів та суддів у фальсифікації кримінальних справ, незаконного притягнення українських захисників до кримінальної відповідальності.

Так, під час свого перебування в окупованому Луганську голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що станом на кінець жовтня 2024 року 438 військовослужбовців ЗСУ судили в РФ, а 58 людей отримали довічні вироки. 

Судять у РФ також військовополонених іноземних легіонерів, і наразі відомо про 30 таких вироків. Крім того, близько 70 кримінальних справ проти восьми сотень легіонерів скерували до російських та незаконних окупаційних судів. 

"Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право щодо юридичного імунітету українських військових. Їх, відповідно до Женевських конвенцій, у жодному разі не можна притягати до відповідальності за участь у військових операціях", - наголосили в Офісі генпрокурора. 

Нагадаємо, що 8 листопада, омбудсман України Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Сторони обмінялися списками військовополонених.

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