Середньодобові втрати Росії продовжують зростати, - розвідка Британії

Середньодобові втрати російських військ убитими і пораненими в Україні в жовтні 2024 року досягли нового максимуму і продовжують зростати.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Середньодобовий показник втрат у жовтні склав 1 354 особи на добу, згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ. Це вже другий місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових рекордних для війни середньодобових втрат.

Середньодобові втрати за перші 12 днів листопада - 1 498 осіб.

"За останній місяць Росія збільшила темпи наступальних операцій, з високою ймовірністю намагаючись посилити тиск на українські позиції, прагнучи відтіснити українські війська на кількох фронтах, включаючи Курськ, східніше річки Оскіл, Торецьк, Покровськ і Вугледар", - йдеться у дописі.

У Міноборони Британії припускають, що Росія, найімовірніше, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом решти року, продовжуючи атаки на кількох напрямках протягом зими.

Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про нібито 5937 загиблих.