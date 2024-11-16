Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: ситуація на сході дійсно складна, ворог просувається із “величезними” втратами

Комплектація бригад з боку партнерів відбувається дуже повільно, а внутрішнього виробництва зброї недостатньо.

Зеленський: ситуація на сході дійсно складна, ворог просувається із “величезними” втратами
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія просувається на сході України з величезними втратами. Також на фронті виникла проблема через повільну комплектацію бригад зброєю та підготовку українських військових.

Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю Суспільному.

“На сході стоять бригади, які довго воюють. Дуже сильні бригади. Потрібна ротація цих бригад, потрібно їх відвести, щоб вони відпочили. На їхні місця повинні приходити інші бригади. Уявіть собі, що інші бригади стоять неукомплектовані. Просто кинути їх, як м'ясо? Ніхто не хоче. Тому доводиться стояти тим, хто є. Вони запитують, чи можна їм робити кроки назад – і військове керівництво їм каже “Так, можна”. Тому що це наша загальна позиція: передусім – людина, а потім – земля. Як би боляче це не звучало”, – сказав президент.

За його словами, комплектація бригад з боку партнерів відбувається дуже повільно, а внутрішнього виробництва зброї недостатньо, щоб закрити всі потреби.

Водночас російська армія просувається із “величезними” втратами, які військове керівництво оцінює як 1,5-2 тисячі поранених і загиблих на день.

"У них втрат — 1,5-2 тисячі на день, поранених і вбитих. Вони не можуть постійно просуватись із такими втратами. І на деяких напрямках вже видно, як уповільнилось просування. Зараз, щоб їх зупинити, підійдуть резерви, укомплектовані бригади, які ми так довго чекаємо. Але маємо розуміти, що хочуть "рускі". Ви ж воюєте з державою, яка не цінує своїх людей, якій все одно, скільки загине", — додає президент.

Зеленський наголошує, що "ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies