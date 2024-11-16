Зеленський: ситуація на сході дійсно складна, ворог просувається із “величезними” втратами

Російська армія просувається на сході України з величезними втратами. Також на фронті виникла проблема через повільну комплектацію бригад зброєю та підготовку українських військових.

Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю Суспільному.

“На сході стоять бригади, які довго воюють. Дуже сильні бригади. Потрібна ротація цих бригад, потрібно їх відвести, щоб вони відпочили. На їхні місця повинні приходити інші бригади. Уявіть собі, що інші бригади стоять неукомплектовані. Просто кинути їх, як м'ясо? Ніхто не хоче. Тому доводиться стояти тим, хто є. Вони запитують, чи можна їм робити кроки назад – і військове керівництво їм каже “Так, можна”. Тому що це наша загальна позиція: передусім – людина, а потім – земля. Як би боляче це не звучало”, – сказав президент.

За його словами, комплектація бригад з боку партнерів відбувається дуже повільно, а внутрішнього виробництва зброї недостатньо, щоб закрити всі потреби.

Водночас російська армія просувається із “величезними” втратами, які військове керівництво оцінює як 1,5-2 тисячі поранених і загиблих на день.

"У них втрат — 1,5-2 тисячі на день, поранених і вбитих. Вони не можуть постійно просуватись із такими втратами. І на деяких напрямках вже видно, як уповільнилось просування. Зараз, щоб їх зупинити, підійдуть резерви, укомплектовані бригади, які ми так довго чекаємо. Але маємо розуміти, що хочуть "рускі". Ви ж воюєте з державою, яка не цінує своїх людей, якій все одно, скільки загине", — додає президент.

Зеленський наголошує, що "ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо".