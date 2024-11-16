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ГУР: через втрати на фронті в Росії дефіцит молодших офіцерів

Кадрова криза командного складу російської окупаційної армії поглиблюється.

ГУР: через втрати на фронті в Росії дефіцит молодших офіцерів
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Через втрати на фронті у РФ почався дефіцит молодших офіцерів. Тож окупанти збираються справлятися із проблемою за допомогою створення центрів військової підготовки на базі училищ.

Про це повідомляє ГУР МОУ.

"Масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки", — зазначають у розвідці.

За даними ГУР, росіяни почали налагоджувати механізм вишколу і безперебійного постачання молодших офіцерів на війну проти України Кремль ще у перший рік повномасштабного вторгнення.

"На базі цивільних вищих навчальних закладів держава-агресор створює центри військової підготовки, де мають проводити базовий вишкіл командирів взводів, артилерійських батарей та заступників командирів рот", — ідеться у повідомленні.

РФ планує до кінця 2024 року запустити 33 нові центри військової підготовки на додачу до майже сотні наявних. У розвідці додають, що молодший офіцер ворожої армії виконує, передусім, функцію погонича піхоти на штурм безпосередньо на полі бою, що і пояснює високий рівень втрат і, як наслідок, гострий дефіцит лейтенантів на Росії.

"Чергова активізація вождів у Москві вимуштрити ще більше свіжих лейтенантів свідчить, що кадрова криза командного складу російської окупаційної армії поглиблюється", — підкреслюють у розвідці. 

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